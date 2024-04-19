Прыгнувшего в море австралийца съел крокодил

В Австралии крокодил съел подростка, прыгнувшего в море из сломавшейся лодки

В Австралии крокодил напал на прыгнувшего из лодки в море подростка. Об этом сообщает news.com.au.

В четверг, 18 апреля, 16-летний австралиец вместе с 13-летним двоюродным братом отправились на ночную рыбалку на надувной моторной лодке. Около четырех часов утра лодка сломалась, и братья решили проплыть около пятисот метров до берега острова Сайбай. Однако до суши добрался лишь 13-летний мальчик.

Сразу после происшествия полиция начала поисковую операцию. Останки подростка обнаружили на острове Сайбай. Правоохранители считают, что полученные им травмы говорят о нападении крокодила. Рептилия, которая пыталась его съесть, была не менее трех с половиной метров в длину.

Сотрудники департамента по охране дикой природы планируют при помощи вертолета отыскать хищника и усыпить.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Рептилия схватила рыболова за руку и откусила кисть.

