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19:35, 19 апреля 2024Из жизни

Прыгнувшего в море австралийца съел крокодил

В Австралии крокодил съел подростка, прыгнувшего в море из сломавшейся лодки

Фото: David Clode / Unsplash

В Австралии крокодил напал на прыгнувшего из лодки в море подростка. Об этом сообщает news.com.au.

В четверг, 18 апреля, 16-летний австралиец вместе с 13-летним двоюродным братом отправились на ночную рыбалку на надувной моторной лодке. Около четырех часов утра лодка сломалась, и братья решили проплыть около пятисот метров до берега острова Сайбай. Однако до суши добрался лишь 13-летний мальчик.

Сразу после происшествия полиция начала поисковую операцию. Останки подростка обнаружили на острове Сайбай. Правоохранители считают, что полученные им травмы говорят о нападении крокодила. Рептилия, которая пыталась его съесть, была не менее трех с половиной метров в длину.

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      Антонина Черташ
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