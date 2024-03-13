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18:03, 13 марта 2024Из жизни

Аллигатор длиной три метра откусил руку рыболову

Fox 35: во Флориде аллигатор набросился на рыболова и откусил ему руку

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

В американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

Аллигатор длиной около трех метров набросился на мужчину, который пытался вытащить пойманную рыбу из воды. Он схватил рыболова за руку и откусил ему кисть.

Очевидцы немедленно позвонили в экстренные службы и сообщили о случившемся. Пострадавшего доставили на вертолете в больницу в городе Орландо.

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Сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных штата Флорида были вынуждены усыпить аллигатора, который напал на человека.

Ранее сообщалось, что в США аллигаторы растерзали престарелую женщину, которая полола огород возле собственного дома. На нее набросились сразу два крупных хищника.

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      Олег Парамонов
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