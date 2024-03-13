Аллигатор длиной три метра откусил руку рыболову

Fox 35: во Флориде аллигатор набросился на рыболова и откусил ему руку

В американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

Аллигатор длиной около трех метров набросился на мужчину, который пытался вытащить пойманную рыбу из воды. Он схватил рыболова за руку и откусил ему кисть.

Очевидцы немедленно позвонили в экстренные службы и сообщили о случившемся. Пострадавшего доставили на вертолете в больницу в городе Орландо.

Сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных штата Флорида были вынуждены усыпить аллигатора, который напал на человека.

Ранее сообщалось, что в США аллигаторы растерзали престарелую женщину, которая полола огород возле собственного дома. На нее набросились сразу два крупных хищника.