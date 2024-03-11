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15:44, 11 марта 2024Из жизни

Два аллигатора растерзали женщину в ее огороде

NBC2: во Флориде два аллигатора растерзали престарелую женщину в ее огороде

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

В США аллигаторы растерзали престарелую женщину, которая полола огород возле собственного дома. Об этом сообщает NBC2.

Об инциденте, случившемся в штате Флорида в июле 2022 года, стало известно после того, как дочь пострадавшей подала в суд на местную ассоциацию домовладельцев и другие организации, которые, по ее мнению, несут вину за случившееся.

Нападение произошло, когда 80-летняя Роуз Виганд работала у себя во дворе. Она приблизилась к водоему с аллигаторами и, по разным версиям, либо случайно упала в воду, либо ее утащила туда одна из рептилий. Там на нее набросились сразу два крупных хищника.

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Один из очевидцев рассказал, что пострадавшей не смогли помочь, поскольку ее окружали аллигаторы. Позднее специалист поймал напавших рептилий. Длина одного из аллигаторов составляла 2,7 метра, а другого — 2,3 метра.

Ранее сообщалось, что аллигатор растерзал 85-летнюю жительницу Флориды гулявшую с собакой. Очевидцы связались с экстренными службами, но те не успели ей помочь.

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      Олег Парамонов
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