Два аллигатора растерзали женщину в ее огороде

NBC2: во Флориде два аллигатора растерзали престарелую женщину в ее огороде

В США аллигаторы растерзали престарелую женщину, которая полола огород возле собственного дома. Об этом сообщает NBC2.

Об инциденте, случившемся в штате Флорида в июле 2022 года, стало известно после того, как дочь пострадавшей подала в суд на местную ассоциацию домовладельцев и другие организации, которые, по ее мнению, несут вину за случившееся.

Нападение произошло, когда 80-летняя Роуз Виганд работала у себя во дворе. Она приблизилась к водоему с аллигаторами и, по разным версиям, либо случайно упала в воду, либо ее утащила туда одна из рептилий. Там на нее набросились сразу два крупных хищника.

Один из очевидцев рассказал, что пострадавшей не смогли помочь, поскольку ее окружали аллигаторы. Позднее специалист поймал напавших рептилий. Длина одного из аллигаторов составляла 2,7 метра, а другого — 2,3 метра.

Ранее сообщалось, что аллигатор растерзал 85-летнюю жительницу Флориды гулявшую с собакой. Очевидцы связались с экстренными службами, но те не успели ей помочь.