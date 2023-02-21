Аллигатор растерзал гулявшую у водоема пожилую женщину

Fox News: в США аллигатор растерзал 85-летнюю жительницу дома престарелых

Аллигатор растерзал 85-летнюю жительницу штата Флорида, США, гулявшую с собакой. Об этом сообщает Fox News.

Пожилая женщина жила в доме престарелых и гуляла рядом с водоемом, расположенным неподалеку. Аллигатор набросился на пенсионерку, схватил ее и утащил под воду.

Очевидцы произошедшего связались с экстренными службами. На место происшествия прибыли специалисты из Департамента охраны природы штата Флорида. Тело погибшей извлекли из воды, а ловец аллигаторов поймал рептилию.

Сотрудники Департамента охраны природы выразили соболезнования родственникам и друзьям жертвы. Они подчеркнули, что нападения аллигаторов, ведущие к гибели людей, случаются крайне редко.

Ранее сообщалось, что житель США, которому аллигатор откусил руку, три дня прятался от рептилии на болоте и выжил. Мужчине ампутировали оставшуюся часть руки, чтобы избежать распространения инфекции.