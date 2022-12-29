Мужчина с откушенной аллигатором рукой три дня прятался в болоте и выжил

The Sun: в США мужчина лишился руки и три дня прятался в болоте от аллигатора

Житель США, которому аллигатор откусил руку, три дня прятался от рептилии на болоте вблизи города Мьякка, штат Флорида, и выжил. Об этом сообщает The Sun.

43-летний Эрик Мерда отдыхал в лагере для рыбаков на озере Манати. Мужчина отправился купаться, находясь в нетрезвом состоянии: полицейские нашли в его фургоне марихуану и бутылку виски.

Во время купания Мерда заметил проплывающего рядом аллигатора. Прежде чем он успел среагировать, челюсти рептилии сомкнулись на его руке. Аллигатор откусил американцу конечность по локоть и трижды пытался утащить его под воду. Однако лишившийся руки Мерда сумел обхватить рептилию оставшейся рукой и как следует пнуть. После этого хищник уплыл.

Пострадавший попытался доплыть до того места, где он зашел в воду, но вскоре понял, что потерялся на огромном озере. «Все случилось за долю секунды. Это было как молния. Я думал, что умер. Помню, что подумал: "Это не может быть правдой. У меня больше нет руки. У меня больше нет руки! Я, наверное, сплю"», — рассказал он.

Спустя несколько часов Мерде удалось добраться до заболоченного берега, заросшего густой травой. В ней ему пришлось заночевать. Утром американец залез на дерево и на протяжении нескольких часов пытался привлечь внимание пролетавших над головой самолетов. Затем он продолжил пробираться по берегу в надежде найти то место, откуда пришел. К этому моменту его культя перестала кровоточить, но вокруг нее начали собираться мухи.

Иногда мужчина видел, как голова аллигатора поднимается над поверхностью воды. «Я чувствовал, что он ждет меня», — поделился он воспоминаниями. Вторую ночь мужчина провел на маленькой бетонной плите у кромки воды. На следующий день он вновь попытался выбраться из болота, но понял, что ходит по кругу. К четвертому дню он понял, что преодолел всего 100 метров.

В конце концов он обнаружил пустую пивную бутылку, что было знаком близости людей. Вскоре он увидел свой фургон и мужчину, который припарковался на автомобиле неподалеку. Через полчаса на место происшествия приехали спасатели. Мерда провел три недели в местной больнице. Ему ампутировали оставшуюся часть руки, чтобы избежать заражения.

Теперь Мерда планирует стать мотивационным спикером. «Страх — это хорошая вещь», — считает он.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на эксперта по дикой природе из парка Florida Gator Gardens, штат Флорида, и откусил ему руку по локоть. По словам очевидцев, мужчина, как обычно, работал с одним из аллигаторов, когда тот внезапно напал на него и вцепился в левую руку.