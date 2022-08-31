Аллигатор откусил директору парка дикой природы руку по локоть

В США аллигатор откусил руку эксперту по дикой природе из парка Florida Gator Gardens

В США аллигатор напал на эксперта по дикой природе из парка Florida Gator Gardens, расположенного в штате Флорида, и откусил ему руку по локоть. Об этом сообщает Independent.

53-летний директор парка с аллигаторами Грег Грациани рассказал, что работает с рептилиями с семи лет. В 2013 году он уже едва не лишился руки после нападения аллигатора, но в тот раз конечность удалось спасти. Мужчину мучили периодические боли, но это не заставило его бросить любимую работу.

Второе нападение на Грациани случилось вечером 17 августа. По словам очевидцев, мужчина как обычно работал с одним из аллигаторов, когда тот внезапно напал на него и вцепился в левую руку. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

Врачи пытались спасти конечность пациента, но в итоге руку пришлось ампутировать до локтя. Медики провели сложную операцию, после завершения которой у Грациани не будут возникать фантомные боли в отсутствующей руке. В скором времени мужчине подберут протез, чтобы он мог продолжить заниматься любимым делом.

Грациани признался, что смирился с возможным риском нападения аллигаторов за долгое время работы в парке. Несмотря на все трудности, он планирует вернуться к выполнению обязанностей, как только сможет.

Ранее сообщалось, что 34-летний Хуан Карлос Ла Верде из США выжил после того, как во время тренировки в озере Тонотосасса в штате Флорида на него напал аллигатор. Всего за несколько секунд аллигатор длиной 3,5 метра успел прокусить череп и повредить верхнюю часть туловища мужчины.