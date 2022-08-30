Огромный аллигатор напал на мужчину и прокусил ему череп

Tampa Bay Times: 34-летний спортсмен из США выжил после нападения аллигатора

34-летний Хуан Карлос Ла Верде из США выжил после того, как во время тренировки в озере Тонотосасса в штате Флорида на него напал аллигатор. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Инцидент произошел 3 августа, когда Ла Верде готовился к соревнованиям по плаванию. Мужчина отправился на озеро вместе со ассистентом, который снимал его тренировку на видео с помощью дрона. Во время одного из заплывов, спортсмен ударился обо что-то твердое. «Все произошло очень быстро, но я почувствовал чешую, язык и зубы этого огромного животного», — вспоминает пострадавший.

Нападение длилось всего несколько секунд. Аллигатор длиной 3,5 метра успел прокусить череп и повредить верхнюю часть туловища Ла Верде. Мужчине удалось вырваться из пасти хищника и доплыть до ближайшего причала. На берегу он встретил двух детей, которые позвали мать, а та вызвала скорую помощь.

Вскоре после этого на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в госпиталь. В отделении неотложной помощи врали провели шестичасовую операцию, в ходе которой мужчине удалили часть височной доли головного мозга и восстановили сломанную челюсть. Ла Верде получил серьезное повреждение лицевого нерва с правой стороны и многочисленные травмы спины и плеч. Он пробыл в больнице 10 дней.

Пострадавшему предстоит долгое восстановление. Для помощи Ла Верде в реабилитации уже было собрано более 62,6 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) на одной из краудфандинговых платформ.

Ла Верде уверен, что в тот день нападения, ему следовало быть более осторожным и изучить озеро и его окрестности. Он считает, что должен был надеть очки и шапочку для плавания, чтобы спрятать свои длинные волосы, но забыл взять их с собой. «Я забыл об осмотрительности и серьезно пострадал. Этот урок необходимо усвоить», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина пожилая женщина упала в пруд и погибла в пасти трехметрового аллигатора. Позже аллигатора, убившего женщину, выловили из пруда и усыпили.

