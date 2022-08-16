Аллигатор убил упавшую в пруд женщину

The New York Times: в США пожилая женщина упала в пруд и погибла в пасти аллигатора

В американском штате Южная Каролина пожилая женщина упала в пруд и погибла в пасти трехметрового аллигатора. Об этом сообщает The New York Times.

Полицейские прибыли по вызову местной жительницы, которая заметила, что крупный аллигатор охраняет человеческое тело. Погибшую идентифицировали как 88-летнюю Нэнси А. Бекер. Перед гибелью она работала в саду возле пруда, поскользнулась и упала в воду. Там на нее напал трехметровый аллигатор.

Позже аллигатора, убившего женщину, выловили из пруда и усыпили.

В районе, где произошел инцидент, живут преимущественно пожилые люди. Пруд, в котором нашли тело, со всех сторон окружен домами. Это уже второе нападение в этом районе за последние пять лет. В первом случае жертва нападения выжила.

С начала года в США аллигаторы убили по меньшей мере четырех человек.

Ранее сообщалось, что в США два аллигатора растерзали пенсионерку, которая упала в пруд рядом со своим домом в местности Энглвуд, штат Флорида. Пожилая женщина пыталась удержаться на плаву и выбраться, однако на нее сразу же набросились агрессивные рептилии и убили на месте.