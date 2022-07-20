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Аллигаторы растерзали упавшую в пруд 80-летнюю женщину

New York Times: в США два аллигатора растерзали упавшую в пруд пенсионерку

Фото: Shutterstock

В США два аллигатора растерзали пенсионерку, которая упала в пруд рядом со своим домом в местности Энглвуд, штат Флорида. Об этом сообщает The New York Times.

80-летняя Роуз Мари Уиганд споткнулась и упала в пруд на территории гольф-клуба Boca Royale Golf and Country Club в пятницу, 15 июля. Пожилая женщина пыталась удержаться на плаву и выбраться, однако на нее сразу же набросились агрессивные рептилии и убили на месте. Судмедэксперты округа Сарасота указали в отчете, что жертва скончалась «в результате нападения аллигатора».

Комиссия по рыбным и природным ресурсам Флориды направила на место происшествия специалиста, который изловил аллигаторов и усыпил их. Длина одной из рептилий составляла 2,5 метра, другой — 2,3 метра.

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В штате Флорида обитает более миллиона крупных аллигаторов. Эти рептилии становятся более активными в теплое время года, когда у них ускоряется обмен веществ, и они начинают искать еду. В то же время хищники нечасто нападают на людей, а случаи со смертельным исходом еще более редки.

Ранее сообщалось, что в США крупный аллигатор набросился на мужчину и убил его на популярном курорте. Трехметровая рептилия набросилась на мужчину, когда он подошел к пруду и остановился у кромки воды.

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Алиса Дмитриева
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