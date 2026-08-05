Названа порода собак-долгожителей

Ланкаширского хилера назвали самой долгоживущей породой собак. Об этом сообщает Daily Mirror.
По данным благотворительной организации Dogs Trust, обычно чистокровные собаки живут 12,7 года, а смешанные породы — 12 лет. В то же время ланкаширский хилер в среднем живет 15,4 года. По словам специалистов, на это влияет его небольшой размер. Маленькие и средние собаки живут дольше крупных.
Ланкаширский хилер — некрупная собака с приземистым и коренастым, но достаточно мощным телосложением. Эта порода считается преданной, игривой и дружелюбной. Она хорошо ладит с людьми, но не всегда быстро уживается с другими собаками. Кроме того, у хилера есть привычка кусать за пятки, поэтому ее не советуют заводить семьям с маленькими детьми.
Второе место по продолжительности жизни занял тибетский спаниель. В среднем эта порода живет 15,2 года. Следом идет итальянская болонка, способная прожить 14,9 года.
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