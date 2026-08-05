Названа порода собак-долгожителей

Dogs Trust: Ланкаширский хилер живет дольше других пород собак

Ланкаширского хилера назвали самой долгоживущей породой собак. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным благотворительной организации Dogs Trust, обычно чистокровные собаки живут 12,7 года, а смешанные породы — 12 лет. В то же время ланкаширский хилер в среднем живет 15,4 года. По словам специалистов, на это влияет его небольшой размер. Маленькие и средние собаки живут дольше крупных.

Ланкаширский хилер — некрупная собака с приземистым и коренастым, но достаточно мощным телосложением. Эта порода считается преданной, игривой и дружелюбной. Она хорошо ладит с людьми, но не всегда быстро уживается с другими собаками. Кроме того, у хилера есть привычка кусать за пятки, поэтому ее не советуют заводить семьям с маленькими детьми.

Второе место по продолжительности жизни занял тибетский спаниель. В среднем эта порода живет 15,2 года. Следом идет итальянская болонка, способная прожить 14,9 года.

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