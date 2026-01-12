Ветеринар назвала породы собак с самым слабым здоровьем

«Лента.ру»: Ветеринар Горелова назвала мальтипу болезненной породой собак

Ветеринар Анастасия Горелова перечислила породы собак, у которых чаще всего бывают проблемы со здоровьем. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Сейчас бум на мальтипу, но они очень-очень болявые», — отметила врач. По ее словам, мальтипу часто страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом.

Согласно ее опыту, слабым здоровьем отличаются и таксы. Обычно их болезни связаны с позвоночником из-за особенностей строения спины. Врач предупредила, что у бульдогов нередко встречаются проблемы с дыханием из-за сплющенной морды.

Среди проблемных пород Горелова также назвала немецких овчарок. Она объяснила, что у них часто болят суставы. У ирландских волкодавов, по ее словам, могут быть слабые легкие.

Также часто болеют йоркширские терьеры и чихуахуа. Однако при этом, как отмечает ветеринар, они долго живут. Правильно подобранная терапия может продлить их жизнь до 20 лет.

Ранее ветеринар Хэйли Мари рассказала, собак каких пород она бы никогда не стала заводить. Например, она посоветовала не покупать ши-тцу: несмотря на милую внешность, эти собаки часто страдают от проблем с зубами и очень любят кусаться.