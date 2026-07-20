В Иране пообещали устроить США «теплый прием» при наземной операции

Багаи: Иран устроит США «теплый прием» в случае начала наземной операции

Жители иранских островов устроят США «теплый прием» в случае начала наземной операции в Иране. Об этом предупредил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает IRNA.

«Они увидят последствия. Я думаю, что там много людей, которые ждут, чтобы устроить "теплый прием"», — сказал дипломат, отвечая на вопрос об угрозах США захватить остров Харк.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам. Кроме того, на совещании в Ситуационном центре 14 июля обсуждались способы ослабления контроля Ирана над Ормузским проливом.