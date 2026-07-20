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11:03, 20 июля 2026Наука и техника

Назван регион с самыми дешевыми смартфонами

BGR: Китайские смартфоны оказались самыми дешевыми из-за конкуренции и логистики
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Китай является страной, где продают одни из самых дешевых смартфонов в мире. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты назвали средние цены на телефоны в Китае самыми выгодными в мире. По словам авторов портала, главной причиной является очень конкурентный рынок, на котором местные производители вынуждены ожесточенно бороться за потребителя — по этой причине они чаще готовы продавать свои девайсы по сниженными ценам.

Второй важной причиной назвали логистику. Специалисты объяснили, что продукция китайских производителей как правило направлена на местный рынок, а значит им не нужно тратить деньги на сертификацию устройств и доставку за рубеж. Кроме того, налаженные в регионе цепочки поставок и широкая сеть магазинов, обеспечивающих прямой доступ к покупателю, также способствуют снижению расходов на производство.

В материале говорится, что устройства иностранных брендов — Apple, Samsung и других — обычно стоят в Китае примерно столько же, сколько и во всем мире. Самыми дешевыми являются телефоны местных производителей. При этом пользователей призвали с осторожностью заказывать смартфоны из Китая, так как они могут не поддерживать привычных сервисов и иметь различные региональные ограничения.

В конце июля авторы портала How-To Geek рассказали о пользе от регулярной перезагрузки смартфона. По их словам, перезагрузка поможет очистить кэш устройства и «убить» ненужные процессы, отбирающие ресурсы девайса.

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