Пользователей смартфонов призвали выполнять одно простое действие

How-To Geek: Регулярная перезагрузка смартфона поможет ускорить работу аппарата

Журналисты издания How-To Geek рассказали о пользе от регулярной перезагрузки смартфона. Материал опубликован на сайте компании.

Редактор портала Кори Гюнтер рассказал, что сотрудники служб технической поддержки неслучайно советуют пользователям при неполадках первым делом перезагрузить устройство. Гюнтер назвал перезагрузку самым простым способом устранить ошибки и ускорить работу гаджета.

По словам автора, смартфоны постоянно обрабатывают большое количество информации, просматривают веб-страницы, открывают десятки приложений и запускают процессы в фоновом режиме. Из-за этого в оперативной памяти устройств накапливается мусор. «В конечном итоге вы можете столкнуться с подтормаживаниями, задержками или даже зависанием своего аппарата», — пояснил журналист. В этой связи он призвал пользователей регулярно перезагружать свой смартфон.

В заметке говорится, что необязательно заниматься этим вручную — многие смартфоны могут автоматически перезагружаться по расписанию. «У меня настроена перезагрузка каждое утро понедельника перед началом рабочей недели, но вы можете настроить ее по своему усмотрению», — признался Кори Гюнтер. По его словам, можно перезагружать телефон хоть каждый день — это не нанесет вреда девайсу.

В начале июля специалисты Counterpoint Research рассказали, что продажи на мировом рынке смартфонов рухнули до 13-летнего минимума. Глобальные поставки смартфонов сократились на 11 процентов в годовом исчислении.