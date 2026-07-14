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15:09, 14 июля 2026Наука и техника

Раскрыт самый популярный бренд смартфонов

CR: Samsung сохранило лидерство на рынке смартфонов, несмотря на падение
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Продажи на мировом рынке смартфонов рухнули до 13-летнего минимума. Об этом агентство Counterpoint Research (CR) сообщило в X.

В отчете говорится, что мировые поставки смартфонов сократились на 11 процентов в годовом исчислении. Это худший показатель на рынке с 2013 года. Главной причиной падения называют кризис модулей памяти 𝖣𝖱𝖠𝖬 и 𝖭𝖠𝖭𝖣, спрос на которые резко вырос.

Специалисты раскрыли лидеров рынка смартфонов. Самым популярным брендом остался Samsung — доля корейской компании осталось самой высокой, за год она увеличилась с 20 до 24 процентов. На втором месте оказалась американская Apple — ее доля выросла с 17 до 20 процентов. Ниже расположились китайские производители Xiaomi, Oppo и Vivo.

По данным исследовательской фирмы, ожидается, что мировые поставки смартфонов сократятся примерно на 14 процентов в этом году. Дефицит памяти, вероятно, сохранится и в 2027-м.

В начале июля опрошенные «Известиями» участники отрасли рассказали, что из-за сокращения производства смартфонов ведущими мировыми брендами ассортимент устройств в России может уменьшиться. Они объяснили, что производители телефонов будут оптимизировать свой ассортимент.

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