Россиян предупредили о возможном сокращении ассортимента смартфонов

«Известия»: Ассортимент смартфонов в России может снизиться из-за сокращения производства

Из-за сокращения производства смартфонов ведущими мировыми брендами ассортимент устройств в России может уменьшиться. О такой возможности предупредили опрошенные газетой «Известия» участники отрасли.

Сейчас речь идет об оптимизации ассортимента — к концу года компании будут реже обновлять недорогие линейки и дольше сохранять в продаже устройства предыдущих поколений. По данным «Марвел-Дистрибуции», поставки смартфонов для российского рынка снизились, что приведет к сокращению доступного выбора моделей в отдельных категориях.

«Каждая новая модель будет оцениваться с точки зрения потенциальной прибыли, так как кроме спада спроса серьезно влияет рост стоимости комплектующих. В таких условиях бессмысленно распыляться, поэтому будут оптимизировать то, что не очень хорошо продается или продается хуже, нежели самые популярные модели. Речь идет не о флагманах, а именно о самых продаваемых в натуральном выражении моделях», — пояснил старший бизнес-аналитик компании Артур Махлаюк.

Сегодня продавцы отказываются от продажи десятков близких по характеристикам моделей и оставляют на витринах несколько ключевых линеек, закрывающих основные ценовые категории. Как полагает ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова, количество новинок в массовом сегменте может быть на 20-30 процентов ниже относительно докризисных периодов, и этот тренд продолжится.

Во втором квартале 2026 года мировые поставки смартфонов упали до 13-летнего минимума, сообщает Counterpoint Research.

За три месяца отгрузки сократились на 11 процентов, до самого низкого уровня с 2013 года. Причиной называют дефицит памяти, из-за которого выросли цены на комплектующие и на сами смартфоны, особенно в бюджетном и среднем сегментах.