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19:22, 13 июля 2026Экономика

Мировые поставки смартфонов обрушились

Counterpoint Research: Мировые поставки смартфонов в 2026-м упали до 13-летнего минимума
Вячеслав Агапов

Фото: Scott Olson / Getty Images

Во втором квартале 2026 года мировые поставки смартфонов упали до 13-летнего минимума. Об обрушении со ссылкой на исследование Counterpoint Research сообщает РИА Новости.

За три месяца поставки сократились на 11 процентов, до самого низкого уровня с 2013 года. Причиной называют дефицит памяти, из-за которого выросли цены на комплектующие и на сами смартфоны, особенно в бюджетном и среднем сегментах.

Стоимость оперативной и флеш-памяти в последнее время стремительно росла, так как поставщики отдавали приоритет спросу со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта. В результате производители перекладывать растущие затраты на комплектующие на потребителей посредством повышения цен.

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«Прогноз на оставшуюся часть 2026 года по-прежнему остается неблагоприятным… Counterpoint по-прежнему ожидает, что за весь год мировые поставки смартфонов сократятся примерно на 14 процентов, при этом глобальный дефицит памяти сохранится и в 2027 году. Производители, вероятно, будут по-прежнему отдавать приоритет соотношению цены и качества, а не объемам продаж, сокращая выпуск моделей с низкой рентабельностью», — отмечают аналитики

По данным СМИ, россияне стали реже покупать смартфоны в 2025 году, а в 2026-м падение продолжилось, составив за полгода 7-10 процентов. Директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный заявил, что падение продаж смартфонов в России связано с рядом факторов. Среди них непростая ситуация на мировом рынке электроники, а также ожидаемое введение с 1 сентября технологического сбора на электронику, способного, как ожидается, повлиять на цены.

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