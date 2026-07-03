Падение продаж смартфонов объяснили

Аналитик Подстрешный: Падение продаж смартфонов на 7-10 % связано с ситуацией на рынках

Падение продаж смартфонов в России связано с рядом факторов, среди которых непростая ситуация на мировом рынке электроники, а также такие отечественные «нюансы», как то, что ранее спрос подстегивал крепкий рубль, и ожидаемое введение с 1 сентября технологического сбора на электронику, способного, как ожидается, повлиять на цены. Об этом рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный, которого цитирует НСН.

По данным СМИ, россияне стали реже покупать смартфоны в 2025 году, а в 2026-м падение продолжилось, составив за полгода 7-10 процентов.

Валютный курс позволил многим поменять модели телефонов на более новые, но теперь «даже те, кто не хочет расставаться с привычным брендом, выбирают более слабые модели из линейки, например, с меньшим объемом памяти», а «фактически единственным вариантом поддержки спроса» остается продажа устройств в кредит, отмечает эксперт. «Похоже, время стабильных цен заканчивается»», — констатировал он.

Также, по словам Подстрешного, сказывается и дефицит микрочипов на мировом рынке, на фоне которого производители сосредоточены на поставках для корпоративного сегмента, а бренды либо повышают цены, либо начинают выпускать более бюджетные модели, причем «порой и то, и другое происходит одновременно, например, как у Apple и Samsung».

Apple на прошлой неделе объявила о повышении цен на популярные планшеты, ноутбуки и другие устройства, призванном компенсировать рост издержек, вызванный дефицитом чипов памяти и накопителей. Решение вызвало на рынках панику, а сама компания временно теряла вторую позицию в списке самых дорогих в мире.