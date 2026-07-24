Парень поделился драматичными деталями из жизни девушки и получил совет забыть о ней

«Лента.ру»: Парень получил совет забыть о девушке, на несколько дней угодившей в больницу

Пользователь Reddit с ником Magnanimous_M поделился драматичными деталями из жизни «девушки своей мечты». От нескольких других посетителей портала он получил совет забыть о ней.

«Я познакомился с ней в приложении для знакомств две недели назад. Она исповедовала ту же религию, что и я, и разделяла мои взгляды почти по всем вопросам. На следующий день, в пятницу, мы проговорили по телефону четыре часа, и время пролетело незаметно. В субботу мы постоянно переписывались, пока она наконец не пожаловалась на слабость и головокружение», — написал автор.

Парень посоветовал ей перекусить чем-нибудь сладким и выпить воды, однако спустя какое-то время девушка написала, что угодила в больницу — в отделение неотложной помощи ее отвезли родители. Уже ночью она снова вышла на связь, признавшись, что ей страшно. Однако врачи отправили ее на психиатрическую экспертизу — выяснилось, что девушку и ее бывшего бойфренда связывали очень сложные отношения, в которых она неоднократно подвергалась насилию. Тогда же у нее случались эпизоды самоповреждений и расстройства пищевого поведения.

«Мы переписывались и созванивались при каждой возможности. Она рыдала, потому что не хотела, чтобы ее госпитализировали. Я отвечал, что буду рядом и поддержу ее во всем. А потом персонал забрал у нее телефон. В дальнейшем ей можно будет пользоваться им только под присмотром», — уточнил молодой человек.

Ему удалось немного поговорить с девушкой в воскресенье, после чего она пропала почти на сутки. Заволновавшись, в понедельник он позвонил в госпиталь, однако ему там сообщили, что пациентки с таким именем у них нет. Вечером того же дня она прислала ему сообщение, указав, что больница не станет разглашать ее персональные данные из-за проблем с бывшим бойфрендом.

Во вторник она снова позвонила и сказала, что ее выпишут в среду, попросив молодого человека встретить ее около 10 утра. При этом уже в 16 часов у она должна была уехать в поездку со своей семьей.

«В среду я приехал в больницу к 10. От нее не было никаких известий. Я ждал. И ждал снова. Просидев 6,5 часа в холле госпиталя, я почувствовал себя полным идиотом. С горящими от стыда щеками я решил уйти. С момента нашего последнего разговора прошло шесть дней, и я не могу перестать думать о ней», — признался парень, предположив, что девушку могли по какой-то причине лишить телефона или отправить на принудительное лечение.

Однако другие пользователи в комментариях скептически отнеслись к рассказанной девушкой истории. Многие отметили, что «все это было выдумкой», которая не имеет ничего общего с медицинскими реалиями. Кроме того, они констатировали, что основания для помещения на принудительное лечение должны быть куда более вескими, чем пыталась сделать вид несостоявшаяся пассия автора.

«Тебя обманули. Извини, чувак. Забудь об этом», — подытожил один из пользоваталей.

Ранее женщины и мужчины, отказавшиеся от приложений для знакомств после неприятных инцидентов, объяснили причины этого решения. Один молодой человек, например, пожаловался на бестактность назначавших ему встречи девушек — они отвергали его из-за невысокого роста.