Отказавшиеся от приложений для знакомств люди объяснили причины

Женщины и мужчины, отказавшиеся от приложений для знакомств после неприятных инцидентов, объяснили причины этого решения. Они поделились своим опытом в разделе AskReddit форума Reddit.

Один молодой человек пожаловался на бестактность назначавших ему встречи девушек — они отвергали его из-за невысокого роста.

Я не скрываю своего роста, не вру о нем и не стыжусь его. В 9 случаях из 10, встречаясь с женщиной на свидании, я слышу «Ой», за которым следует неловкая незаинтересованность, которая в конечном итоге перерастает в монолог: «Я на самом деле не встречаюсь с невысокими мужчинами». По моему опыту, это просто пустая трата времени и денег Chevross пользователь Reddit

Других пользователей от дейтинговых приложений отвратила ложь потенциальных партнеров.

Люди лгут о таких базовых вещах, как возраст, семейное положение и род занятий. Невозможно начать отношения, если обманываешь о таких фундаментальных вещах never_ending_circles пользовательница Reddit

Многие упомянули игнорирование, или гостинг — решение резко оборвать контакт и не отвечать на сообщения и звонки.

Я познакомилась с парнем через год после тяжелого расставания, он разговаривал со мной каждый день в течение двух месяцев и мечтал о нашем будущем еще до встречи оффлайн. Было два свидания. Он продолжал строить планы, но внезапно исчез посреди разговора. Через пару недель сказал, что у него пока нет времени, и с тех пор от него ни слуху ни духу BunnyHops23 пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети, считающие, что отбивающие у них желание секса причины не самые распространенные, поделились опытом. Один из комментаторов признался, что его влечение моментально угасает из-за улыбки партнерши со слишком белыми и ровными зубами.