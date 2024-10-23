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02:02, 23 октября 2024Забота о себе

Отказавшиеся от приложений для знакомств люди объяснили причины

Фото: freestocks / Unsplash

Женщины и мужчины, отказавшиеся от приложений для знакомств после неприятных инцидентов, объяснили причины этого решения. Они поделились своим опытом в разделе AskReddit форума Reddit.

Один молодой человек пожаловался на бестактность назначавших ему встречи девушек — они отвергали его из-за невысокого роста.

Я не скрываю своего роста, не вру о нем и не стыжусь его. В 9 случаях из 10, встречаясь с женщиной на свидании, я слышу «Ой», за которым следует неловкая незаинтересованность, которая в конечном итоге перерастает в монолог: «Я на самом деле не встречаюсь с невысокими мужчинами». По моему опыту, это просто пустая трата времени и денег

Chevrossпользователь Reddit

Других пользователей от дейтинговых приложений отвратила ложь потенциальных партнеров.

Люди лгут о таких базовых вещах, как возраст, семейное положение и род занятий. Невозможно начать отношения, если обманываешь о таких фундаментальных вещах

never_ending_circlesпользовательница Reddit
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Многие упомянули игнорирование, или гостинг — решение резко оборвать контакт и не отвечать на сообщения и звонки.

Я познакомилась с парнем через год после тяжелого расставания, он разговаривал со мной каждый день в течение двух месяцев и мечтал о нашем будущем еще до встречи оффлайн. Было два свидания. Он продолжал строить планы, но внезапно исчез посреди разговора. Через пару недель сказал, что у него пока нет времени, и с тех пор от него ни слуху ни духу

BunnyHops23пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети, считающие, что отбивающие у них желание секса причины не самые распространенные, поделились опытом. Один из комментаторов признался, что его влечение моментально угасает из-за улыбки партнерши со слишком белыми и ровными зубами.

Их время пришло!
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      Александра Лисица
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