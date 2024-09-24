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08:31, 24 сентября 2024Забота о себе

Мужчины и женщины назвали неожиданные отбивающие желание заняться сексом причины

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины, считающие, что отбивающие у них желание секса причины не самые распространенные, поделились опытом. Неожиданные поводы отказаться от интимной близости они назвали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из комментаторов признался, что его влечение моментально угасает из-за улыбки партнерши со слишком белыми и ровными зубами.

Мне нравятся красивые улыбки, но когда у человека стоят слишком большие виниры, я просто не могу

MaoriArcherпользователь Reddit

Многие согласились с женщиной, признавшейся, что ей не нравится вести грязные разговоры в постели.

Когда кто-то активно пользуется грязными словечками в постели или пошло флиртует. Как будто человек чересчур старается, и мое настроение улетучивается

posiepantssпользовательница Reddit
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Еще один пользователь форума назвал специфическое требование к именам подруг.

Если у нее имя как у моей мамы или сестры. Мамино имя довольно редкое, а вот у сестры распространенное

dito02пользователь Reddit

Ранее мужчины, уверенные, что противоположный пол никогда не поймет некоторых вещей, поделились своим опытом. Так, некоторые пожаловались, что женщины не понимают их потребность в периодической праздности.

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      Александра Лисица
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