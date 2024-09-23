Мужчины обсудили свои не всегда понятные женщинам привычки и особенности характера

Мужчины, уверенные, что противоположный пол никогда не поймет некоторых вещей, поделились своим опытом. Привычки и особенности характера, по их мнению, не всегда понятные женщинам, они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, некоторые мужчины пожаловались, что женщины не понимают их потребность в периодической праздности.

Иногда я просто не хочу ничего делать. Я не зол — я просто не хочу говорить, хочу посидеть и немного потупить ShotaroKaneda84 пользователь Reddit

Подумать ни о чем. Иногда мне нравится просто сидеть за столом в удобном кресле без мыслей

GenericHam пользователь Reddit

Другие пользователи попросили женщин понять, что мужчины часто не понимают намеков.

Пока мне не скажут прямо, чего хотят, я не соображу. Буду думать, что намек бессмысленный или просто шутка Fazer-man пользователь Reddit

Наконец, женщинам напомнили, что мужчинам тоже необходима ласка, а это, по мнению комментаторов, очевидно не всем женщинам.

Хочу, чтобы меня обнимали. Делали комплименты. Без каких бы то ни было условий — условий мне хватает и в остальной жизни OneFoiledPotato пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, столкнувшиеся с проблемами с ментальным здоровьем, рассказали о простых способах поддержать психику. Многие люди порекомендовали для решения ментальных проблем обратиться к физическим нагрузкам и начать с долгих прогулок.