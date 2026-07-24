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Из жизни
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06:31, 24 июля 2026Из жизни

В США потратили триллион долларов на изучение пришельцев

IBT: В США могли потратить 1 триллион долларов на изучение пришельцев с 1940-х годов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Leslie Milller / Shutterstock / Fotodom

В США могли потратить порядка одного триллиона долларов на изучение и сокрытие информации об НЛО и пришельцах. Об этом пишет International Business Times (IBT).

Издание обратило внимание на признания некоторых участников документального фильма «Эпоха раскрытия информации», который в конце 2025 года вышел на Amazon Prime Video. Бывшие государственные чиновники, военные и разведчики заявили в интервью для фильма, что программа по изучению объектов внеземного происхождения существовала с 1940-х годов.

В картине утверждается, что в этой программе было задействовано множество государственных ведомств и тысячи человек. Программа якобы действовала без парламентского надзора, получая гигантские суммы. Один из участников фильма заявил, что на этот проект потратили не менее одного триллиона долларов.

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При этом, по мнению создателей «Эпохи раскрытия информации», секретность столь масштабной программы держалась на страхе. Ее участникам ясно дали понять, что за разглашение любой секретной информации они лишатся карьеры, репутации и столкнутся с иными санкциями.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. По его словам, такие базы находятся почти на всех континентах.

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