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06:02, 24 июля 2026Наука и техника

На Украине оценили «Герань-4 Сикер» из России

На Украине заметили «Герань-4 Сикер» из России с панорамной широкоугольной камерой
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: tsyklon / Shutterstock / Fotodom

На Украине заметили российский беспилотник «Герань-4 Сикер», оснащенный панорамной широкоугольной камерой с двумя объективами Dahua TiOC. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Со ссылкой на украинскую сторону издание сообщает, что камера «используется для первичного сканирования местности, ситуационной осведомленности, обнаружения потенциальных целей и визуальной навигации перед финальным поражением».

Согласно публикации, получаемые широкоугольной камерой изображения в связке с микрокомпьютерами используются алгоритмами машинного зрения для определения целей и передаче соответствующей информации оператору для принятия решения о нанесении удара.

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Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал газете «Взгляд», что «Герань-4 Сикер» способна лететь на высоте, недоступной для украинских зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.

Также в июле советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале заявил, что российские дроны-камикадзе «Герань-4 Сикер», которые используют для уничтожения важных целей, нельзя заглушить при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

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