В России высказались об угрозе прямой войны с США и НАТО

Депутат Новиков: Цели НАТО по-прежнему — создавать возможности для устранения РФ

Цели НАТО по-прежнему состоят в том, чтобы создавать возможности, прежде всего военно-политические, для устранения с мировой карты такого конкурента, каким является Россия, заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об угрозе прямой войны Москвы с Вашингтоном и альянсом депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить о том, хотят ли США войны с нашей страной, в которой они могли бы победить, конечно, хотят. И дело не в [президенте США Дональде] Трампе и даже не в [экс-президенте США Джо] Байдене. Они хотели этого еще тогда, очень давно, когда в середине прошлого столетия формировали блок НАТО», — напомнил Новиков.

Депутат отметил, что блок НАТО для того и формировался, чтобы на официальном уровне говорить о необходимости борьбы с коммунистической угрозой, а на деле создать коалицию, которая в перспективе могла бы попробовать военными способами одержать победу над Советским Союзом и его союзниками.

«Из этого, конечно, ничего не вышло, потому что СССР проводил такую политику, которая обеспечивала ему возможность на равных противостоять Соединенным Штатам. Это и экономические возможности, и выстраивание политических альянсов на международном уровне, и, конечно, поддержание на должном уровне своих военных возможностей», — добавил политик.

Коль скоро с разрушением Советского Союза и роспуском Варшавского договора блок НАТО не только не прекратил свое существование, но и расширил свою деятельность, причем расширил в направлении границ Российской Федерации, то, соответственно, цели не изменены Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом, по словам Новикова, Россия в экономическом отношении уже не столь равный США конкурент, как это было во времена Советского Союза. Тем не менее в целом ряде отраслей Москва демонстрирует весомый рост, заявил он.

«Это первая позиция, которая не устраивает крупные американские капиталы, крупные корпорации, для которых Россия интересна не как та территория, где могут находиться конкуренты, а как та территория, которая может служить рынком сбыта, источником сырья, источником дешевой рабочей силы и так далее», — поделился депутат.

Кроме этого, Новиков рассказал, что фактор близких союзнических отношений между Россией и Китаем создает дополнительную напряженность в Вашингтоне.

«Китай быстро растет. Экономически он становится державой номер один. И это означает, что уже не только в долгосрочной перспективе, но и в достаточно среднесрочной перспективе Китай способен стать державой более серьезной, более сильной, чем США. И все разговоры об американском доминировании и об их глобальном лидерстве перестанут чего-либо стоить. Их, конечно, такие перспективы не устраивают, поэтому все дискуссии, которые идут во внутриполитической жизни США, скорее это дискуссии, с кого нужно начинать: нужно сразу бить по Китаю или сначала нужно лишить Китая такого союзника, как Россия», — предположил парламентарий.

Уже на этом этапе мы можем говорить о том, что горячая форма войны используется через механизм прокси, через украинский бандеровский режим и, в общем, военные действия. Мы в этом отношении уже втянуты Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В заключение депутат добавил, что в случае прямого военного столкновения России и НАТО произойдет полное единение альянса.

«Ясно, что если на передовой вдруг сложилась бы неблагоприятная для Российской Федерации ситуация, то разговоры об угрозе 2030-го года, когда якобы Россия должна на них напасть, стали бы не просто способом раскачать свой ВПК, но и материализовались бы в реальную готовность выйти на уровень горячей фазы столкновения с Россией», — заявил Новиков.

Ранее журналист из США Такер Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть Вашингтон в войну с Россией. Он подчеркнул, что массовое общественное движение, которое бы поддерживало эту идею, отсутствует.