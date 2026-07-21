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04:00, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Девушка начала делать комплименты мужчинам и столкнулась с неожиданной реакцией

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Most-Gold-434 рассказала о проведенном ею необычном социальном эксперименте: она начала делать мужчинам комплименты. По словам девушки, она решилась на это, когда узнала, что мужчинам редко говорят что-то приятное.

«Для начала я спросила нескольких своих друзей-мужчин, когда им в последний раз делали комплимент. Ответы были обескураживающими. "Мама сказала, что я хорошо выглядел на Рождество", — сказал один. "Коллега похвалил меня за проект примерно три месяца назад", — поделился другой. "Честно говоря, я не помню", — ответил третий после 15-секундных раздумий», — написала автор.

После этого она решила начать делать комплименты — ни к чему не обязывающие и без какого-либо подтекста: «Эта куртка тебе очень идет», «Ты очень хорошо это объяснил на встрече», «У тебя отличное чувство юмора, чувак».

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«Реакция оказалась совсем не такой, какой я ожидала. Большинство парней не знают, что с этим делать. Наступает полусекундная пауза, в течение которой видно, как их мозг обрабатывает что-то, для чего у него нет готового сценария. Затем они оживляются. Не драматично, а тихо. Небольшое изменение позы. Улыбка, которую они пытаются выдавить», — рассказала девушка.

Она заметила, что ее подход полностью менял динамику отношений с теми, кому были адресованы приятные слова. По ее мнению, если давать человеку что-то приятное, ничего не требуя взамен, это повышает уровень доверия между людьми.

«Это ничего вам не стоит. Три секунды вашего времени. Одно честное замечание о том, что вы действительно заметили. А для некоторых это первые добрые слова в их адрес за несколько недель», — заключила она.

Ранее мужчины назвали лучшие комплименты от женщин после секса. По словам одного из них, для него похвалой стало то, что его изумленная после интимной близости избранница не могла вспомнить, как водить машину.

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