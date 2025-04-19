Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил.

Сомнолог Центерадзе: Контрастный душ и прогулка помогут при бессоннице

В абсолютном большинстве случаев бессонница развивается из-за эмоциональных нарушений, в частности, на фоне депрессии, тревожно-депрессивных синдромов и других психических расстройств, рассказал невролог, сомнолог отделения сна Университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета Серго Центерадзе. Тем, кто хочет наладить сон, он посоветовал соблюдать пять простых правил:

Не волноваться, не переживать и не обсуждать эмоционально сложные вопросы перед сном. Не использовать слишком часто гаджеты вечером. Синий свет от техники снижает уровень гормона мелатонина, который регулирует циклы сна и бодрствования организма. Регулярно гулять на свежем воздухе за час-полтора до отхода ко сну. Принимать контрастный душ. Чередование холодной и горячей воды способствует засыпанию. Придумать собственные ритуалы расслабления перед сном и выполнять их каждый вечер. Это может быть чтение книги или прослушивание приятной музыки.

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Кроме того, невролог посоветовал при проблемах со сном не пытаться выспаться за один раз. По его словам, скорее всего, это не поможет, а только усугубит ситуацию. «Можно позволить себе спать на один час дольше, но не больше, чтобы вечером была достаточная сонливость для качественного засыпания», — резюмировал врач.