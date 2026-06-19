Мужчины назвали лучшие комплименты от женщин после секса

Мужчины рассказали, какие комплименты от женщин, полученные после интимной близости, они считают лучшими. О самых приятных словах, услышанных после интимной близости, они рассказали на Reddit.

Многие мужчины признались, что приходят в восторг, когда слышат от женщин после секса слова благодарности.

Две бывшие говорили мне: «Спасибо, что так хорошо сделал это». Первая сказала так через два часа после нашего секса, вторая говорила это сразу после каждого удачного захода Friskfrisktopherson пользователь Reddit

По словам другого пользователя, лучшим комплиментом для него стало то, что женщина после интимной близости была настолько изумлена, что не могла вспомнить, как водить машину.

Она сидела в машине на подъездной дорожке минут пять. Я вышел проведать ее, а она говорит: «О, я в порядке, просто пытаюсь вспомнить, как водить машину». Потом она посмотрела на меня и сказала: «Я твоя». Всю следующую неделю я разгуливал по городу с таким видом, будто я король секса Daddict пользователь Reddit

Некоторые же признались, что лучший комплимент для них — это то, что женщина после секса остается расслабленной.

Когда идешь в ванную за полотенцем, возвращаешься и видишь, что она лежит в той же позе, в которой ты ее оставил, с широкой улыбкой на лице Finally_Smiled пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о сексуальных мечтах, которые считают неисполнимыми. Многие отметили, что испытывают романтическое влечение к близким друзьям или подругам, но сдерживают страсть.