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Забота о себе
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07:00, 17 июня 2026Забота о себе

Мужчины и женщины поделились неисполнимыми сексуальными мечтами

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit рассказали о сексуальных мечтах, которые считают неисполнимыми. Фантазиями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи отметили, что испытывают романтическое влечение к близким друзьям или подругам, но сдерживают страсть.

Безответная любовь — та еще стерва. Мой друг женат, и я благодарна за дружбу этой пары. Я не питаю иллюзий, что что-то в наших отношениях изменится. Не каждая фантазия заслуживает того, чтобы за ее реализацией гнались

Open-Committee-998пользовательница Reddit

Некоторые признались, что хотели бы заняться сексом с выдуманным персонажем.

Джессика Рэббит. Не собираюсь ничего объяснять

Jester1525пользователь Reddit
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Другие же рассказали, что фантазируют об играх, связанных с сексуальным насилием. При этом они уточнили, что не планируют воплощать это желание в жизнь.

Я хочу заняться сексом без согласия с незнакомцем. (...) Но это практика, требующая предварительного доверия, поэтому такого никогда не произойдет

bfaithrпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали только после свадьбы. Так, сюрпризом для них оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

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