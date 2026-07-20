Главный тренер сборной Испании призвал одного из футболистов набить тату со своим лицом

Главный тренер испанцев Де Ла Фуэнте призвал Кукурелью сделать татуировку со своим лицом

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте призвал одного из футболистов команды набить татуировку со своим лицом. Об этом сообщает Marca.

«Если делаешь обещание, то его надо держать. К тому же, я не такой и страшный», — сказал Де ла Фуэнте.

Ранее защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал набить татуировку с лицом главного тренера команды в случае победы на чемпионате мира-2026. Испанцы выиграли этот турнир.

В решающем матче подопечные Де ла Фуэнте переиграли сборную Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а на 106-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник Ферран Торрес.