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11:05, 20 июля 2026Спорт

Главный тренер сборной Испании призвал одного из футболистов набить тату со своим лицом

Главный тренер испанцев Де Ла Фуэнте призвал Кукурелью сделать татуировку со своим лицом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте призвал одного из футболистов команды набить татуировку со своим лицом. Об этом сообщает Marca.

«Если делаешь обещание, то его надо держать. К тому же, я не такой и страшный», — сказал Де ла Фуэнте.

Ранее защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал набить татуировку с лицом главного тренера команды в случае победы на чемпионате мира-2026. Испанцы выиграли этот турнир.

В решающем матче подопечные Де ла Фуэнте переиграли сборную Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а на 106-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник Ферран Торрес.

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