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07:40, 2 июля 2025Мир

Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

Politico: Бывший глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mandel Ngan / Consolidated News Photos / Global Look Press

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн даст показания в рамках расследования о когнитивном здоровье экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

Об умственном здоровье бывшего главы государства он расскажет 24 июля. 30 июля пройдет допрос бывшего советника Байдена Стива Рикетти. В дальнейшем по этому делу будут допрошены еще несколько советников Байдена: Майк Донилон, Брюс Рид и Анита Данн.

Первое экспертное слушание касательно когнитивных способностей Байдена во время его президентского срока состоялось 18 июня в сенате США.

Ранее бывшая помощница Байдена Тара Рид назвала настоящих правителей США в его президентство. «Кто руководил страной? Это были Хантер Байден и Джилл Байден. Они все занимались своими собственными делами, преследовали собственные интересы», — сказала она.

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