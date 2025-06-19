Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:03, 19 июня 2025МирЭксклюзив

Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

Экс-советник Рид: При Джо Байдене в США правили Джилл и Хантер Байдены
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В период президентства Джо Байдена в США на самом деле правили его супруга Джилл и второй сын Хантер, которые контролировали процесс подписания ключевых законопроектов. Об этом рассказала бывшая помощница политика Тара Рид в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Кто руководил страной? Это были Хантер Байден и Джилл Байден (...) Они все занимались своими собственными делами, преследовали собственные интересы», — отметила бывший помощник, комментируя информацию о желании республиканцев расследовать подписание Байденом ключевых законопроектов с помощью авторучки.

Рид подчеркнула, что в связи с этим необходимо провести тщательное расследование большинства ключевых решений экс-президента. В частности, она напомнила о подписанных Байденом помилованиях, по численности которых он стал рекордсменом в истории США.

Ранее Минюст США начал расследование серии помилований от бывшего президента Джо Байдена, пытаясь выйти на вопрос о его психическом состоянии и вменяемости за время руководства страной. В частности, внимание ведомства вызвал тот факт, что бывший глава государства подписывал помилования специальной роботизированной авторучкой.

Особое внимание вызывает факт помилования Байденом своего сына Хантера в декабре прошлого года, несмотря на обещание этого не делать. В том же месяце президент отменил казнь для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне и заменил меру наказания на пожизненное заключение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    В МВД назвали число прибывших в 2024 году в Россию мигрантов

    В России рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов

    ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотниками

    Стало известно о первой поездке Путина за границу в 2025 году

    Стало известно о панике Германии из-за «российской угрозы»

    Мобилизованный умер в военкомате на Украине

    Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей на чемпионате мира

    Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

    Посетителей пляжа попросили не отвлекать ламантинов от секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости