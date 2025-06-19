Экс-советник Байдена назвала настоящих правителей США в его президентство

Экс-советник Рид: При Джо Байдене в США правили Джилл и Хантер Байдены

В период президентства Джо Байдена в США на самом деле правили его супруга Джилл и второй сын Хантер, которые контролировали процесс подписания ключевых законопроектов. Об этом рассказала бывшая помощница политика Тара Рид в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Кто руководил страной? Это были Хантер Байден и Джилл Байден (...) Они все занимались своими собственными делами, преследовали собственные интересы», — отметила бывший помощник, комментируя информацию о желании республиканцев расследовать подписание Байденом ключевых законопроектов с помощью авторучки.

Рид подчеркнула, что в связи с этим необходимо провести тщательное расследование большинства ключевых решений экс-президента. В частности, она напомнила о подписанных Байденом помилованиях, по численности которых он стал рекордсменом в истории США.

Ранее Минюст США начал расследование серии помилований от бывшего президента Джо Байдена, пытаясь выйти на вопрос о его психическом состоянии и вменяемости за время руководства страной. В частности, внимание ведомства вызвал тот факт, что бывший глава государства подписывал помилования специальной роботизированной авторучкой.

Особое внимание вызывает факт помилования Байденом своего сына Хантера в декабре прошлого года, несмотря на обещание этого не делать. В том же месяце президент отменил казнь для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне и заменил меру наказания на пожизненное заключение.