«Кто управлял страной?» Трамп начал расследование десятков подписей Байдена. Что он хочет узнать о его психическом состоянии?

AP: Сенат США начал слушания по делу об умственных способностях Байдена

В Сенате США начались слушания по вопросу об умственных способностях бывшего президента США Джо Байдена в период его нахождения у власти.

В частности, сенатор Джон Корнин, который был сопредседателем слушаний, заявил, что их цель — «пролить свет на то, что именно происходило в Белом доме во время президентства Байдена». По мнению республиканцев, «действия предыдущей администрации, а также некомпетентность Байдена, подорвали конституционные нормы и поставили США под угрозу».

«Проект по надзору обнаружил факт того, что администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen), чтобы ставить подписи президента на документах о помиловании, смягчении приговоров, исполнительных указах, президентских прокламациях. По данным проекта, администрация впервые применила автоподпись уже на пятый день пребывания Байдена у власти», — приводит агентство слова научного сотрудника по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодора Уолда.

Первое расследование против Байдена инициировал Минюст

Ранее Минюст США начал расследование серии помилований от бывшего президента Джо Байдена, пытаясь выйти на вопрос о его психическом состоянии и вменяемости за время руководства страной. Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, интерес администрации президента США Дональда Трампа к когнитивным способностям президента-демократа возник из-за публикации журналистами Джейком Таппером и Алексом Томпсоном книги «Первородный грех: Упадок президента Байдена, его покрывательство и катастрофический выбор баллотироваться снова».

Ее выход совпал по времени с информацией о диагностировании у бывшего главы государства рака простаты в агрессивной форме.

Расследование, по-видимому, направлено на то, чтобы использовать Министерство юстиции для усиления вопросов о здоровье и психическом состоянии Байдена The New York Post газета

Ссылаясь на интервью более чем с 200 инсайдерами Демократической партии США, авторы книги указывают, что окружение Байдена видело признаки ухудшения здоровья политика еще в 2023 году. Однако многие высокопоставленные демократы, включая чиновников Белого дома, доноров и законодателей, намеренно игнорировали то, что они замечали.

Предполагается, что в укрывательстве реального состояния хозяина Белого дома участвовала и его супруга Джилл Байден, которая до последнего настаивала на выдвижении мужа на второй президентский срок. Сейчас Минюст США думаетвозбудить в отношении нее уголовное дело на предмет жестокого обращения с пожилым человеком.

Дональд Трамп и Джо Байден Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Споры вокруг Байдена вызвала авторучка

О начале расследования из-за решений Байдена о помилованиях впервые сообщило агентство Reuters, которое получило письмо адвоката по вопросам помилования Министерства юстиции Эда Мартина. Чиновник сообщил, что ему поручено расследовать решения бывшего президента.

По его словам, внимание ведомства вызвал тот факт, что Байден подписывал помилования специальной роботизированной авторучкой. В связи с этим окружение Трампа задалось вопросом, насколько бывший американский лидер самостоятельно принимал решения, и какова роль его окружения. Вопросом кто управлял страной задается и сам президент-республиканец.

Помилования, которые сонный Джо Байден даровал, (...) объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись Дональд Трамп президент США

В частности, Мартин хочет расследовать серию решений. Прежде всего речь идет о помиловании Байденом своего сына Хантера в декабре прошлого года, несмотря на обещание этого не делать. В том же месяце президент отменил казнь для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне и заменил меру наказания на пожизненное заключение. Среди них — Джохар Царнаев — террорист, приговоренный за теракт на марафоне в Бостоне в 2013 году.

1,5 тысячи помилований подписал Байден за один день 12 декабря 2024 года, что стало рекордом в истории США

Кроме того, за несколько часов до окончания своих полномочий 20 января Байден признал невиновными своих братьев Френсиса и Джеймса с женой последнего, а также сестру Валери с мужем, которых подозревали в злоупотреблении связями. В итоге он стал президентом США, подписавшим наибольшее количество актов о помиловании в истории страны.

При этом, как отмечает Reuters, демократы уверяют, что подпись указов авторучкой никак не противоречит американскому законодательству и является не более чем «дезинформацией» Трампа.

Трамп может отомстить призывавшему ВСУ «резать горло русским» генералу

Кроме того, помимо семьи Байдена под расследование может попасть ряд бывших чиновников, которых Трамп многократно называл предателями.

20 января Байден превентивно помиловал экс-главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Они оба не проходили ни по каким делам, и решение экс-президента было принято из опасений мести со стороны Трампа и возбуждения уголовных дел в будущем.

Генерал Милли является одной из самых противоречивых фигур из бывшего окружения Трампа. В 2020 году он негласно поддержал Байдена на выборах, отказавшись исполнять указы президента. Кроме того, он без ведома Белого дома позвонил китайским военным и предупредил, что Пекину не стоит опасаться возможного хаоса внутри США после голосования.

5 декабря 2023 года газета The Washington Post (WP) выяснила, что в начале конфликта на Украине Милли призывал спецназ Вооруженных сил (ВСУ) «резать горло русским».

При этом генерал покинул администрацию Байдена из-за разногласий по украинскому вопросу, так как призывал Киев осенью 2022 года пойти на компромисс с Москвой и называл идею «контрнаступления» заведомо провальной

Трамп многократно критиковал это решение о помиловании и предупреждал о готовности его отменить. Хотя сейчас решения по Милли и Фаучи не входят в расследование Минюста, они могут стать предметом дальнейших атак новой республиканской администрации.

Марк Милли Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп хочет расследовать ключевые решения Байдена

По данным портала Axios, расследования помилований являются лишь началом большой стратегии Трампа. Следующим шагом может стать расследование ключевых указов, принятых Байденом.

Кто управлял авторучкой? Знаете, кто это подписал? Радикальные левые безумцы, которые управляли нашей страной. И авторучка это подписала Дональд Трамп президент США

В частности, администрация Трампа уже начала разбирательства вокруг обстоятельств подписания указов о миграции и может в дальнейшем затронуть другие сферы.

Что об обвинениях говорит сам Байден?

4 июня Байден впервые публично прокомментировал заявления о его возможной невменяемости при подписании указов. Бывший глава государства указал, что он самостоятельно правил страной и принимал решения лично.

Я принимал решения о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любое предположение, что я этого не делал, смехотворно и ложно Джо Байден бывший президент США

Кроме того, демократ обвинил Трампа и его сторонников в намеренном нагнетании ситуации.

«Это не более чем отвлекающий маневр Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе, которые работают над тем, чтобы продвинуть катастрофическое законодательство, которое сократит такие важные социальные программы. Все это ради оплаты налоговых льгот для сверхбогатых и крупных корпораций», — резюмировал 46-й президент США.