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10:18, 17 марта 2025Мир

Подпись Байдена на документах о помиловании оказалась фальшивой

Трамп: Помилования Байдена недействительны, так как были подписаны устройством
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Помилования бывшего президента США Джо Байдена недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом написал действующий глава государства Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Помилования, которые сонный Джо Байден даровал (...) объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!» — написал политик.

Трамп добавил, что Байдену не была объяснена суть подписанных документов из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.

20 января Байден за несколько часов до инаугурации Трампа превентивно помиловал экс-главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли и бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Причиной такого способа помилования стали слова республиканца о наличии у него списка врагов, которые понесут ответственность после его возвращения в Белый дом. Также под эту меру попали и несколько родственников Байдена.

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