Байден превентивно помиловал открестившегося от Трампа высокопоставленного соратника

AP: Байден превентивно помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием

Президент США Джо Байден превентивно помиловал бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли и экс-главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Выдачу этих помилований не следует ошибочно считать признанием того, что какое-либо лицо совершило какое-либо правонарушение, равно как и принятие не следует неверно истолковывать как признание вины за какое-либо правонарушение», — отметил уходящий с поста американский лидер.

Таким образом, Милли и Фаучи не проходят по каким-либо делам на данный момент, и принятое Байденом решение нацелено на спасение обоих от возможных уголовных дел в будущем. Авторы материала отмечают, что причиной превентивного помилования обоих человек стали слова избранного президента США Дональда Трампа о наличии у него списка врагов, которые понесут ответственность после его возвращения в Белый дом.

В частности, генерал Милли получил свою должность в первое президентство президента-республиканца, однако раскритиковал его и поддержал Байдена в 2020 году. В этом же году произошел и конфликт Трампа с Фаучи, так как их взгляды на причины начала пандемии COVID-19 и способов борьбы с ним значительно расходились.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что речь Трампа на инаугурации, которая состоится в понедельник, 20 января, будет более оптимистичной, чем в 2017 году, так как он планирует провозгласить «новую эру национального успеха». Однако уточняется, что президент также откажется от высокого тона в речи и резко раскритикует ряд проблем страны.