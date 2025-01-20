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15:17, 20 января 2025Мир

Экс-премьер Польши пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»

Экс-премьер Польши Моравецкий пытался попасть к Трампу с помощью Википедии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попытался попасть на митинг с участием избранного президента США Дональда Трампа, показывая свою страничку «Википедии», так как у него не оказалось подтверждающих личность документов. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью "Википедии"», — отмечается в материале радиостанции.

В ответ на попытки Моравецкого попасть на митинг на спортивной арене Capital One присутствовавшие военные начали расспрашивать бывшего главу правительства, кто из организаторов мероприятия может подтвердить его личность. О дальнейшем развитии случившегося с экс-премьером на данный момент неизвестно. При этом политик также приглашен на инаугурацию Трампа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что речь Дональда Трампа на инаугурации, которая состоится в понедельник, 20 января, будет более оптимистичной, чем в 2017 году перед началом его первого срока. В частности, предполагается, что Трамп провозгласит «новую эру национального успеха» США и «революцию здравого смысла».

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