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14:05, 20 января 2025Мир

В США раскрыли детали инаугурационной речи Трампа

WSJ: Речь Трампа на инаугурации будет более оптимистичной, чем в 2017 году
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Речь избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации, которая состоится в понедельник 20 января будет более оптимистичной, чем в 2017 году перед началом его первого срока. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Хотя воинственный Трамп в своем обращении 2017 года сетовал на "американскую бойню", его [новая] речь задумана более оптимистичной, хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария», — приводит издание слова анонимных собеседников.

В частности, предполагается, что Трамп провозгласит «новую эру национального успеха» США и «революцию здравого смысла». При этом источники подчеркивают, что 47-й президент Соединенных Штатов откажется от возвышенного тона в речи, к которому прибегали его предшественники и жестко раскритикует ряд проблем страны.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что в ходе беседы американский лидер планирует обсудить возможную личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

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