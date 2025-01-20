Трамп захотел поговорить по телефону с Путиным после инаугурации. Что он планирует обсудить?

CNN: Трамп хочет провести разговор с Путиным после вступления в должность

Избранный президент США Дональд Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным спустя несколько дней после вступления в должность», — сообщил канал.

По данным CNN, в ходе беседы Трамп планирует обсудить, в частности, возможную личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине. Канал указал, однако, что на данный момент неизвестно, согласована ли дата проведения переговоров.

7 января Трамп допустил, что урегулирование украинского конфликта может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Избранный президент США указывал на стремление провести переговоры с Путиным по теме конфликта на Украине раньше, чем через полгода после инаугурации.

Политолог назвал главные задачи Трампа в первые сто дней президентства

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у Дональда Трампа в первые сто дней после инаугурации будут приоритетными две задачи. Так, по мнению эксперта, на внутренней арене самое важное — это смена администрации, потому что после президента США Джо Байдена на руководящих постах осталось много представителей Демократической партии. Как правило, пояснил Топорнин, в первые сто дней происходит замена административного аппарата.

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Важными, добавил эксперт, остаются и внешнеполитические вопросы: прекращение войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС, в котором уже наметился прогресс, а также завершение российско-украинского конфликта, на которое уйдет больше времени. Однако Топорнин выразил мнение, что Трамп больше всего внимания уделит отношениям с Китаем.

«Главный вопрос для Трампа — это отношения с Китаем. Это вторая экономика мира, которая очень бурно развивается, уже начинает наступать на пятки американцам, хотя им еще все-таки далековато», — объяснил политолог.

В США рассказали о желании Трампа завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее после инаугурации, рассказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

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По его словам, Трампа даже не особо волнуют условия, на которых конфликт будет прекращен, и Киеву это не сулит ничего хорошего. «Он просто хочет покончить с этим [конфликтом] — и для Украины это плохие новости», — заявил Болтон.

Он также предположил, что прекращение конфликта может быть выгодно России и линия, на которой остановятся войска, может стать новой границей двух государств.

В Кремле высказались о перспективе контактов Трампа и Путина

В конце декабря 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Дональда Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с Владимиром Путиным.

«Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации [Трампа] еще все-таки достаточно долго — еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — заявлял представитель Кремля.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил предложения от других стран по поводу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для проведения переговоров. «Мы получили несколько предложений насчет площадки для переговоров Путина и Трампа от различных стран. Не буду озвучивать, какие это страны. Однако стоит отметить, что такие предложения делались ранее и продолжают поступать», — заявлял он.

На Западе сделали прогноз о позиции Путина на переговорах с Трампом

Российский лидер Владимир Путин займет жесткую позицию во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий прогноз о встрече лидеров сделал автор британского издания The Spectator Майкл Эванс.

«Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию», — отмечается в статье.

Как указал Эванс, Трампу будет нелегко исполнить свое обещание о быстром урегулировании конфликта на Украине, а его ходы в переговорах будут ограничены.