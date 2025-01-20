Избранный президент США Дональд Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным спустя несколько дней после вступления в должность», — сообщил канал.
По данным CNN, в ходе беседы Трамп планирует обсудить, в частности, возможную личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине. Канал указал, однако, что на данный момент неизвестно, согласована ли дата проведения переговоров.
7 января Трамп допустил, что урегулирование украинского конфликта может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Избранный президент США указывал на стремление провести переговоры с Путиным по теме конфликта на Украине раньше, чем через полгода после инаугурации.
Политолог назвал главные задачи Трампа в первые сто дней президентства
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у Дональда Трампа в первые сто дней после инаугурации будут приоритетными две задачи. Так, по мнению эксперта, на внутренней арене самое важное — это смена администрации, потому что после президента США Джо Байдена на руководящих постах осталось много представителей Демократической партии. Как правило, пояснил Топорнин, в первые сто дней происходит замена административного аппарата.
Важными, добавил эксперт, остаются и внешнеполитические вопросы: прекращение войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС, в котором уже наметился прогресс, а также завершение российско-украинского конфликта, на которое уйдет больше времени. Однако Топорнин выразил мнение, что Трамп больше всего внимания уделит отношениям с Китаем.
«Главный вопрос для Трампа — это отношения с Китаем. Это вторая экономика мира, которая очень бурно развивается, уже начинает наступать на пятки американцам, хотя им еще все-таки далековато», — объяснил политолог.
В США рассказали о желании Трампа завершить конфликт на Украине
Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее после инаугурации, рассказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.
По его словам, Трампа даже не особо волнуют условия, на которых конфликт будет прекращен, и Киеву это не сулит ничего хорошего. «Он просто хочет покончить с этим [конфликтом] — и для Украины это плохие новости», — заявил Болтон.
Он также предположил, что прекращение конфликта может быть выгодно России и линия, на которой остановятся войска, может стать новой границей двух государств.
В Кремле высказались о перспективе контактов Трампа и Путина
В конце декабря 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Дональда Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с Владимиром Путиным.
«Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации [Трампа] еще все-таки достаточно долго — еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — заявлял представитель Кремля.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил предложения от других стран по поводу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для проведения переговоров. «Мы получили несколько предложений насчет площадки для переговоров Путина и Трампа от различных стран. Не буду озвучивать, какие это страны. Однако стоит отметить, что такие предложения делались ранее и продолжают поступать», — заявлял он.
На Западе сделали прогноз о позиции Путина на переговорах с Трампом
Российский лидер Владимир Путин займет жесткую позицию во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий прогноз о встрече лидеров сделал автор британского издания The Spectator Майкл Эванс.
«Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию», — отмечается в статье.
Как указал Эванс, Трампу будет нелегко исполнить свое обещание о быстром урегулировании конфликта на Украине, а его ходы в переговорах будут ограничены.