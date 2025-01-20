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07:32, 20 января 2025Мир

Трамп попросил организовать разговор с Путиным после инаугурации

CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после церемонии инаугурации. Предполагается, что политики обсудят возможность личной встречи для «попыток положить конец войне на Украине».

По данным CNN, на данный момент неизвестно, согласована ли дата проведения переговоров.

10 января Трамп анонсировал встречу с Путиным. По его словам, сейчас стороны занимаются подготовкой к этому приему. Политик добавил, что знает о готовности Путина к контактам с ним.

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