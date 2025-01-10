Трамп анонсировал встречу с Путиным. США уже занимаются организацией и готовятся к переговорам

Трамп заявил, что США занимаются организацией встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему.

Он [Путин] хочет встретиться, и мы занимается организацией Дональд Трамп Избранный президент США

В то же время новый американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав Соединенных Штатов, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.

Трамп уже заявлял о желании встретиться с Путиным

7 января избранный президент США заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода.

Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев Дональд Трамп Избранный президент США

Политик также добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним. «Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он. Трамп отметил, что ему это не нравится, так как жертвами конфликта на Украине каждый день становится много молодых людей, солдат. При этом он не стал называть приблизительную дату контактов с главой России.

В декабре Трамп также заявил, что будет ждать встречи с президентом России по решению конфликта на Украине.

Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне Дональд Трамп Избранный президент США

В Кремле высказались о перспективе контактов Трампа и Путина

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с российским лидером.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что Кремль получил предложения от других стран организовать встречу Путина и Трампа для проведения переговоров.

Мы получили несколько предложений насчет площадки для переговоров Путина и Трампа от различных стран. Не буду озвучивать, какие это страны. Однако стоит отметить, что такие предложения делались ранее и продолжают поступать Юрий Ушаков Помощник президента РФ по международным делам

В России оценили планы Трампа быстро завершить украинский конфликт

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел весьма сомнительным тот факт, что новый президент США сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. По его мнению, политик нескучно начинает свой президентский срок. Громкие заявления Трампа, помимо сомнений в быстром урегулировании украинского конфликта, объясняются «неспешной жизнью» экономики Соединенных Штатов и отсутствием перспектив в борьбе с мигрантами, считает Медведев.

Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Трамп может поспособствовать прекращению конфликта на Украине. По его словам, Россия надеется, что руководство США прекратит поставку оружия на Украину и остановит продвижение НАТО на восток.