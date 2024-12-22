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21:08, 22 декабря 2024Мир

Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сказал Трамп.

Избранный президент США отметил, что если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

Ранее венгерский политолог Дьердь Ногради заявил, что власти Украины будут готовы обсуждать перемирие после того, как пройдет инаугурация Трампа.

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