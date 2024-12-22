Политолог Ногради: Киев будет готов обсуждать перемирие после инаугурации Трампа

Власти Украины будут готовы обсуждать перемирие после того, как пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости венгерский политолог Дьердь Ногради.

Европейский эксперт считает, что Владимиру Зеленскому неизбежно придется пересмотреть свою позицию, но он, вероятно, дождется 20 января, когда Трамп официально вступит в должность. «До инаугурации Трампа предложение не примут. А после надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов», — указал он. После инаугурации Трампа Зеленскому много что придется поменять. До того момента Киев будет следовать прежнему курсу, заключил Ногради.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не намерены договариваться с Россией. По его словам, обе страны уже почти десять лет находятся в состоянии холодной войны с Россией. «У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных», — убежден Джонсон.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, но только с легитимными властями. При этом диалог должен строиться на базе Стамбульских соглашений и с учетом сложившихся на земле реалий. Говоря об условиях начала переговоров, российский лидер также заявлял, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.