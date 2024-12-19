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15:51, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин назвал условие для начала переговоров с Зеленским. Что требуется от президента Украины?

Путин допустил переговоры с Зеленским, если он победит на выборах
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, но только с легитимными властями. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

По словам российского лидера, диалог должен строиться на базе Стамбульских соглашений и с учетом сложившихся на земле реалий.

Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства отметил, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной Радой и ее председателем — в настоящий момент пост занимает Руслан Стефанчук. «Это чисто формальный юридический вопрос», — подытожил Путин.

Полномочия Зеленского истекли в мае

20 мая официально истек срок полномочий Владимира Зеленского. Новые выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Сам политик называл скучными разговоры о своей нелегитимности после отказа проводить в срок президентские выборы. Для ответа на вопросы о легитимности он советовал обратиться к украинскому законодательству, отметив, что граждане страны хорошо знают законы, и поэтому для них эти рассуждения не представляют значимости.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Путин же обращал внимание, что в конституции Украины нет способов продления президентской власти. Украинское законодательство позволяет продлить полномочия только Верховной Рады. При этом ссылка на действие военного положения не имеет значения.

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Путин уже называл условия для переговоров

Говоря об условиях начала переговоров, президент особо призывает учитывать реалии на земле. В июне Путин выступал на встрече с руководством МИД. Тогда он заявлял, что Украина должна вывести войска из четырех регионов — Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Кроме того, Украина должна оставить идею вступления в НАТО. Тогда Москва будет готова прекратить огонь в зоне спецоперации, отмечал Путин. Принципиальной позицией переговоров является также нейтральный и безъядерный статус Киева. Что касается Москвы, она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров.

В случае выполнения всех требований России речь будет идти не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, пояснил Путин.

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