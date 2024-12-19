Путин назвал условие для начала переговоров с Зеленским. Что требуется от президента Украины?

Путин допустил переговоры с Зеленским, если он победит на выборах

Россия готова вести мирные переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, но только с легитимными властями. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

По словам российского лидера, диалог должен строиться на базе Стамбульских соглашений и с учетом сложившихся на земле реалий.

Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной Радой и ее председателем — в настоящий момент пост занимает Руслан Стефанчук. «Это чисто формальный юридический вопрос», — подытожил Путин.

Полномочия Зеленского истекли в мае

20 мая официально истек срок полномочий Владимира Зеленского. Новые выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Сам политик называл скучными разговоры о своей нелегитимности после отказа проводить в срок президентские выборы. Для ответа на вопросы о легитимности он советовал обратиться к украинскому законодательству, отметив, что граждане страны хорошо знают законы, и поэтому для них эти рассуждения не представляют значимости.

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Путин же обращал внимание, что в конституции Украины нет способов продления президентской власти. Украинское законодательство позволяет продлить полномочия только Верховной Рады. При этом ссылка на действие военного положения не имеет значения.

Путин уже называл условия для переговоров

Говоря об условиях начала переговоров, президент особо призывает учитывать реалии на земле. В июне Путин выступал на встрече с руководством МИД. Тогда он заявлял, что Украина должна вывести войска из четырех регионов — Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Кроме того, Украина должна оставить идею вступления в НАТО. Тогда Москва будет готова прекратить огонь в зоне спецоперации, отмечал Путин. Принципиальной позицией переговоров является также нейтральный и безъядерный статус Киева. Что касается Москвы, она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров.

В случае выполнения всех требований России речь будет идти не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, пояснил Путин.