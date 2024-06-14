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14:22, 14 июня 2024Бывший СССР

«Мы делаем реальное предложение». Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине и завершения СВО

Путин: РФ прекратит огонь, как только Киев выведет войска из четырех регионов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условие прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что сегодня Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

В случае отказа от условий России Киев и его западные союзники будут в ответе за продолжение кровопролития, подчеркнул российский лидер.

Условием для переговоров с Украиной Путин назвал отвод войск ВСУ из новых регионов России

Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае, по словам Путина, Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции (СВО).

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

Президент указал, что ВСУ должны полностью уйти со всей территории новых регионов РФ в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Такие условия он назвал очень простыми.

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры

Владимир Путинпрезидент России

Кроме того, принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева. Что касается Москвы, то она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров, подчеркнул президент.

В случае выполнения всех требований РФ речь будет идти не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, пояснил президент.

Путин указал на невозможность урегулирования кризиса без честного диалога

По словам российского президента, страны Запада лицемерно призывают к диалогу по урегулированию конфликта, при этом сами запрещает Киеву их вести. Он указал на невозможность урегулирования кризиса без честного диалога с Москвой. Конференцию в Швейцарии, которая пройдет 15-16 июня без участия России, он назвал уловкой, призванной «пустить дискуссию по ложному следу» и обозначить «легитимность киевских властей». По словам Путина, без участия РФ выйти на мирное урегулирование невозможно.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На встрече с представителями МИД Путин также рассказал, что в 2022 году Запад не принял услуги зарубежного посредника, с которым в Москве тогда прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он указал, что когда Российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики. Россия, в свою очередь, согласилась на работу с одним из зарубежных лидеров, который приехал в российскую столицу 5 марта 2022 года. В результате его посреднические услуги не были приняты Западом. Как уточнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, упомянутый Путиным иностранный руководитель — это израильский премьер Нафтали Беннет.

Если Киев и Запад сейчас откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими, подчеркнул Путин.

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Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус, но в итоге переговоры были заморожены. Путин впоследствии называл приемлемым проект стамбульского соглашения, где были в том числе изложены вопросы обеспечения безопасности Украины.

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      Анастасия Алимпиева
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