Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне СВО

Путин: РФ прекратит огонь, как только Украина выведет войска из четырех регионов

Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). После этого Киев должен отказаться от вступления в НАТО. Такие условия назвал президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«Условия очень просты. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — сказал он.

Глава государства продолжил, что после того как в Киеве заявят о готовности к такому решению и начнут выводить войска из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия в ту же минуту прекратит огонь и начнет переговоры.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции (СВО), между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.