Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 14 июня 2024Россия

Путин высказался о переговорах по Украине фразой «хоть завтра»

Путин: Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в ходе встречи с руководством МИД России заявил президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент отметил, что страны Запада лицемерно призывают к диалогу по урегулированию ситуации, однако сами запрещает Киеву их вести. Путин указал на невозможность урегулирования кризиса без честного диалога с Москвой.

Глава государства также огласил два условия для прекращения огня России в зоне СВО. По его словам, для этого необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса и Новороссии и не вступала в НАТО.

«Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО — с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заверил Путин.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих, но в итоге переговоры были заморожены. Путин впоследствии называл приемлемым проект стамбульского соглашения, где были в том числе изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. По словам президента, Киев выбросил «в мусорное ведро» разработанный проект соглашения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы

      Курьеры телефонных мошенников в Москве отделались условным сроком

      Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья российские мегаполисы

      В Госдуме предложили вынести на обсуждение проект закона о выдворении мигрантов

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Мужчина ел сырой фарш в метро и попытался угостить им пассажира рядом

      В России предрекли Европе проблемы из-за новых баз для поставок оружия Украине

      Россиянина осудили на восемь лет за попытку поджечь пункт отбора контрактников

      Путин заявил о полном прекращении конфликта в рамках мирного предложения

      Путин заявил о необходимости международного признания Крыма и новых регионов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше