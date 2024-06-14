Путин высказался о переговорах по Украине фразой «хоть завтра»

Путин: Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом в ходе встречи с руководством МИД России заявил президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент отметил, что страны Запада лицемерно призывают к диалогу по урегулированию ситуации, однако сами запрещает Киеву их вести. Путин указал на невозможность урегулирования кризиса без честного диалога с Москвой.

Глава государства также огласил два условия для прекращения огня России в зоне СВО. По его словам, для этого необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса и Новороссии и не вступала в НАТО.

«Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО — с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заверил Путин.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих, но в итоге переговоры были заморожены. Путин впоследствии называл приемлемым проект стамбульского соглашения, где были в том числе изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. По словам президента, Киев выбросил «в мусорное ведро» разработанный проект соглашения.