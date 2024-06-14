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13:34, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин сообщил о новом мирном предложении Украине и Западу

Путин: Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине и Западу

Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Россия сегодня делает новое мирное предложение Украине и Западу. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение», — сказал он на встрече с руководством МИД РФ. По словам главы государства, если Киев и страны Запада откажутся от него, то это их дело и политическая ответственность за продолжение кровопролития.

Путин также заявил, что Москва хоть завтра готова сесть за стол переговоров для урегулирования украинской ситуации. Президент России назвал два условия для завершения конфликта. Российский лидер уточнил, что для этого Украина должна вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.

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      Кристина Есикова
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