Путин заявил о необходимости международного признания Крыма и новых регионов России

Путин: признание Крыма частью России должно быть на международном уровне

Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на сайте МИД России.

«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации», — заявил Путин, уточнив, что признание этих регионов российскими должно быть зафиксировано в виде фундаментальных международных договоренностей.

По словам президента России, мировое признание новых российских территорий должно также повлечь за собой отмену западных санкций.

Ранее Путин назвал принципиальной позицией мирных переговоров с Украиной нейтральный и безъядерный статус Киева. Также российский лидер указал на необходимость демилитаризации Украины.