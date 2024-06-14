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13:49, 14 июня 2024Россия

Путин заявил о необходимости международного признания Крыма и новых регионов России

Путин: признание Крыма частью России должно быть на международном уровне

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на сайте МИД России.

«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации», — заявил Путин, уточнив, что признание этих регионов российскими должно быть зафиксировано в виде фундаментальных международных договоренностей.

По словам президента России, мировое признание новых российских территорий должно также повлечь за собой отмену западных санкций.

Ранее Путин назвал принципиальной позицией мирных переговоров с Украиной нейтральный и безъядерный статус Киева. Также российский лидер указал на необходимость демилитаризации Украины.

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      Елена Торубарова
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