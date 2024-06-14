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13:40, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин назвал принципиальную позицию мирных переговоров с Украиной

Путин: нейтральный и безъядерный статус Украины — принципиальная позиция

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Принципиальной позицией мирных переговоров с Украиной является нейтральный и безъядерный статус Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления в Министерстве иностранных дел, трансляция мероприятия ведется на YouTube.

Путин прокомментировал готовность России к мирным переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что есть ряд условий, являющихся принципиальными для Москвы.

«России для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины», — заявил российский лидер. Также он указал на необходимость демилитаризации Украины.

Ранее Путин рассказал о шансах Киева сохранить контроль над Херсонщиной и Запорожьем в 2022 году. По его словам, Москва допускала такое развитие событий при условии сухопутного доступа в Крым.

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      Юрий Леонов
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