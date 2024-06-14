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13:24, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин рассказал о шансах Киева сохранить контроль над Херсонщиной и Запорожьем в 2022 году

Путин: Киев мог сохранить суверенитет над Херсонской и Запорожской областями

Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости» / kremlin.ru

Украина могла сохранить контроль над Херсонщиной и Запорожьем весной 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым», — рассказал глава государства.

Как отмечал президент России, корни конфликта на Украине лежали не в двусторонних отношениях Москвы и Киева. По его словам, он стал следствием агрессивной и бесцеремонной политики Запада.

Глава государства также заявлял о возможности для русского и украинского народов договориться. Он подчеркивал, что нет сомнений, что страны могли найти способ справедливо урегулировать любые разногласия.

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      Екатерина Грищенко
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